„Unermüdlich für den Wald eingesetzt“ Leiter des Forstreviers Gerolstein verabschiedet sich in den Ruhestand

Gerolstein · Ende Juni geht der Leiter des Forstreviers Gerolstein, Forstamtsrat Ewald Michels, nach 30 Jahren in dieser Funktion in den Ruhestand. Er kann auf eine erfolgreiche Dienstzeit zurückblicken. Was er für den Wald geleistet hat und was seine Weggefährten über ihn sagen.

18.04.2024 , 06:34 Uhr

Link zur Paywall Ewald Michels nimmt nach 30 Jahren vom Gerolsteiner Forst Abschied 47 Bilder

Von Clara Zins-Grohe