Kochen liegt ihm im Blut Auszeichnung: Dieser Nachwuchs-Koch kommt aus Neroth (Fotos)

„Investiere in die Jugend, dann investierst Du in die Zukunft“ – so könnte das Motto der Familie Müllerstein lauten. Im Herzen der Vulkaneifel, in der Ortsmitte von Neroth befindet sich ihr seit 68 Jahren familiengeführtes Restaurant und Hotel „Zur Neroburg“. Im Gegensatz zum allgemeinen Trend in der Gastronomie haben Müllersteins keine Nachwuchssorgen.