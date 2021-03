Freizeit : Vulkan-Pfad von Esch nach Gerolstein gehört zu den schönsten Wanderwegen Deutschlands

Esch/Gerolstein Der Vulkan-Pfad gehört laut Abstimmung einer Fachzeitung zu den drei schönsten Wanderstrecken Deutschlands.

Als Startpunkt muss dabei aber nicht zwingend Esch angesteuert werden, auch der Bahnhof in Jünkerath bietet sich als Einstiegspunkt an. Neben Touristischen Gästen soll die Strecke auch einheimische Wanderer ansprechen. Sie können beispielsweise in Jünkerath starten, machen eine Mittagspause in Steffeln, steuern den Bahnhof in Gerolstein an und können von dort bequem zurück nach Jünkerath reisen.