Leserbrief : Ein Schlag ins Gesicht der Opfer

Hilfen

Am 18./19. September sowie am 25./26. September stand im TV, Opferhilfe, Spenden und andere Hilfen seien noch kaum geflossen, weder bei den Opfern der Amokfahrt, noch bei denen der Flutkatastrophen. Genau wie ich haben unzählig viele Menschen für diese gespendet. Wo ist unser Geld gelandet? Es sollte doch für diese armen Menschen sein. Da frage ich mich wirklich, ob ich noch einmal spenden soll? So viel zu schnellen und unbürokratischen Hilfen, die von unseren „Volksvertretern“ immer wieder versprochen wurden.

Ein Ägypter, der seit 2017 mit seiner Familie in Thalfang lebt und einen festen Arbeitsplatz hat (und diese Arbeit auch sehr gerne ausübt) darf dort nicht mehr arbeiten, weil er mit seiner Familie abgeschoben werden soll. Er soll nun für 0,80 Euro pro Stunde Gartenarbeiten verrichten, und da dies natürlich nicht zum Lebensunterhalt reicht, wird er von unseren Steuergeldern finanziert, was sich, laut seiner Anwältin einige Jahre hinziehen kann. Des Weiteren habe ich gelesen: Die Finanzlage im Bistum Trier sei dramatisch. Der Staat – also wir – zahlt den beiden Großkirchen jährlich 20 Milliarden Euro plus zwölf Milliarden Kirchensteuer. Kardinal Woelki erhält eine Auszeit von vier Monaten mit vollen Bezügen von fast 13 800 Euro monatlich. Deutschland hat 600 Millionen Euro für Afghanistan bereitgestellt. Die Abgeordneten im Landtag gönnen sich dann auch mal eine Diäten­erhöhung. Aus meiner Sicht ist das ein Schlag ins Gesicht der Trierer Amokopfer und der Flutopfer, die für jeden einzelnen Cent kämpfen müssen. Wo ist unser Weg der Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Empathie für unsere Mitmenschen geblieben? Wo sind wir so extrem abgebogen?