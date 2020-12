Leserbrief : Der König und seine Untertanen

Landratswahl

Dem König gefiel es von Zeit zu Zeit, entlegene Dörfchen und Städtchen in sein Reich einzufügen. Er versprach den Hinzukommenden unendliche Reichtümer und bessere Wege.

Auch erlangte der König große Freude darin, allüberall im Lande Truhen aufzustellen, mit der allerhöchsten Ordre, dass die Untertanen ihre Reste von Küche und Tafel, was Ochs und Esel nicht mehr zu fressen mochten, artig in kleinen Eimern in selbige Kisten zu verbringen hätten.