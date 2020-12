Leserbrief : Naturschutzgebiet muss tabu sein

Windkraft

Das ganze Jahr über besuchen viele Gäste von nah und fern den Schwarzen Mann. Und was wollen die Menschen dort? Wandern, die unberührte Natur genießen und in ein gutes Lokal einkehren.

Dies alles ist auf dem Schwarzen Mann möglich, also bitte nicht zerstören. Ich appelliere an alle Verantwortlichen, dieses Projekt zu überdenken und zu stoppen. Es ist noch nicht zu spät. Was wollen wir? Das Rauschen der Bäume oder das Brummen der Rotoren?