Kinder zum Lesen bringen : Lesesommer in Hillesheim

Hillesheim Der Lesesommer Rheinland-Pfalz beginnt am 7. Juli in der Bücherei Hillesheim. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren und aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen. Mit der Bewertung nehmen die Kinder dann am landesweiten Gewinnspiel sowie einer Verlosung der Bücherei teil.

Der Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust. Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde. Viele Schulen vermerken die Teilnahme positiv auf einem Beiblatt zum nächsten Zeugnis.