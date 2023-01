Literatur : Roman „Kreideherz“: Klug komponiert und spannend

Freuen sich über ihr gemeinsames Projekt: Regine Brühl und Stephan Falk. Foto: Bettscheider Brigitte

Die Eifeljugend in den 1980er-Jahren ist das Thema des Romans von Regine Brühl und Stephan Falk. Es geht um Liebe, Freiheit und fast 100 Musiktitel.

Vor der Silvesterparty von 2021 in 2022 hinein kannten sich Regine Brühl und Stephan Falk als Autoren der Reihe „Endlich Eifel“. Dass sie im Laufe der Party den Plan fassten einen Roman zu schreiben, hat zwei Gründe. Es wurde Musik der 1980er-Jahre gespielt und deren Sound und Vielseitigkeit lieben die beiden. Worüber sie ins Gespräch kamen und als zweite Gemeinsamkeit feststellten, dass sie in der Eifel aufgewachsen sind, sich gut und gern an ihre Jugend erinnern und in der Region heute noch verwurzelt sind. Regine Brühl stammt aus Niederzissen im Landkreis Ahrweiler und wohnt heute in Bad Münstereifel. Stephan Falk ist in Gerolstein geboren und heute außer in Köln auch in Berlingen in der Vulkaneifel zuhause. Regine Brühl schreibt aktuell an der Fortsetzung ihres Krimidebüts „Fachwerkmord“. Stephan Falk ist Autor, Business-Coach und Media-Berater; „Kreideherz“ ist sein Romandebüt.

Der Plan eines gemeinsamen Romans stand also fest. Das Thema ebenso. Ein Buch über die Jugend auf dem Land in den 1980er Jahren sollte es werden. Mit viel Musik und aus zwei Perspektiven. Ortsnamen sollten nicht genannt werden; so erhielte der Roman eine gewisse Allgemeingültigkeit und könnte überall auf dem Land spielen, meinten sie.

„Wir haben gleich in den ersten Januartagen losgelegt“, erzählen sie bei der Premierenlesung in „Annas Eifelgarten“ in Kelberg-Rothenbach. Als Erste nimmt Regine Brühl in einem Prolog den Faden auf, dann werfen sich die beiden die Kapitel zu wie Bälle. Die mit der ungeraden Zahl schreibt Stephan Falk, die mit der geraden Regine Brühl. Im letzten, dem 30., wechseln sie sich innerhalb des Kapitels ab und kehren schließlich zur anfangs erzählten Geschichte zurück.

Das alles ist klug komponiert. Und höchst unterhaltsam und bleibt – was die Liebe angeht – spannend bis zum Schluss. Es gibt Szenen voller Melancholie oder von jugendlichem Leichtsinn. Von den Gästen der Kneipe „De Mamm“ ist die Rede und von den Jugendlichen, die sich am Bushäuschen treffen. Junge Männer tragen weiße Netzhemden, braune Cowboystiefel und Frisuren, die als „Vokuhila“ mit der Bedeutung „vorne kurz, hinten lang“ inzwischen Einzug in den Duden gehalten haben. Neue Jeanshosen werden samt Träger oder Trägerin in der Badewanne eingeweicht, 18. Geburtstage in der Kiesgrube gefeiert. Abitur- und Führerscheinprüfungen sind zu absolvieren.

„Wir hatten einen Heidenspaß beim Schreiben und waren vor dem Abgabetermin des Verlags fertig“, berichten Regine Brühl und Stephan Falk. Sie betonen: „Der Roman ist nicht autobiografisch“ und (mit einem Augenzwinkern) „Die peinlichen Sachen sind natürlich erfunden.“ Der Titel „Kreideherz“ erschließt sich übrigens erst fast am Ende des Romans.