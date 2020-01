Krimilesung : Ralf Kramp im Kleinen Landcafé

Kerpen Er schaut mal wieder vorbei: Ralf Kramp bestreitet am Samstag, 1. Februar, 20 Uhr, im Kerpener Kleinen Landcafé wieder seine jährliche Krimilesung. Einlass ist um 19 Uhr, Karten kosten 15 Euro im Vorverkauf (plus Gebühr) und 18 Euro an der Abendkasse.