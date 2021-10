Natur : Letztes Seniorenbummeln in diesem Jahr

Daun (red) Wo sind die Mäuse? Unter diesem Motto lädt der Seniorenbeirat der Stadt Daun zum letzten entspannten Seniorenbummeln in diesem Jahr ein. Treffpunkt ist am Mittwoch, 27. Oktober, um 13:30 Uhr am Forum Daun.

Mit Mitfahrgelegenheiten geht’s nach Oberstadtfeld. Von dort aus geht es entlang eines sanft Baches nach Neroth. Die Tour von 2,2 Kilometern ist auch geeignet für Rollatoren. Zum Abschluss gibt es Kaffee und Kuchen im Café.