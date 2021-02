Schauspiel : Lichtspiel in der Weinfelde Kapelle

Lichtstrahlen fallen durch den Glockenturm in die Weinfelder Kapelle – doch sie können kaum Helle spenden. Auch die vielen Votivtafeln sind nicht zu sehen. Dennoch sorgen die Strahlen in der Dunkelheit für einen besonderen Anblick. Vielleich so etwas wie ein Hoffnungsschimmer? Foto: TV/Bernd Schlimpen