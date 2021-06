Ehrenamt : Virtueller Waffelstand

Daun An den verkaufsoffenen Sonntagen in der Kreisstadt gehört der Lions Club Daun mit seinem Waffelstand seit vielen Jahren zum gewohnten Bild vor dem Forum Daun. Weil nun aber einige Gelegenheiten zum Waffelverkauf wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten, hat sich der Club etwas einfallen lassen, um auch ohne Präsenz gutes zu tun: einen symbolischen virtuellen Waffelstand zur Unterstützung des Vereins Nestwärme in Trier.