Nah dran – Musik im Café Klassik und Jazz in Daun – Aber bitte mit Sahne!

Daun · An drei Terminen veranstaltet der Lionsclub Daun Konzerte – aber nicht traditionell im Forum, sondern in den örtlichen Cafés. In lockerer Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen werden unterhaltsame und jazzige Klänge präsentiert.

20.06.2024 , 07:39 Uhr

Die Beauftragte für klassische Konzerte des Lionsclub Daun, Margot Bangert, und Pressebeauftragter Manfred Stumps freuen sich auf die Veranstaltungen in den ortsansässigen Cafés. Foto: Susanne Stumm

Von Susanne Stumm