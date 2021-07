Ehrenamt : Lions-Club: Laura Fabry folgt auf Teneka Beckers

Die feierliche Präsidiumsübergabe fand in der Torschänke Dudeldorf statt. Foto: Lions-Club Mürlenbach-Bertrada

Dudeldorf/Mürlenbach (red) Laura Fabry tritt die Nachfolge von Teneka Beckers als Präsidentin des Lions-Clubs „Mürlenbach-Bertrada“ an. Die Spitze des 2011 gegründeten Vereins wechselt jährlich. In der Torschänke in Dudeldorf fand die feierliche Übergabe statt.

Teneka Beckers (links) und Nachfolgerin Laura Fabry. Foto: Lions-Club Mürlenbach-Bertrada