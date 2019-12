BILDER-WOCH : Lions Club spendet für Azubis in Ruanda

Die jungen Auszubildenden an der Schule APECAS in Muyunzwe (Ruanda) beim Besuch einer kleinen Delegation des Lions Clubs Vulkaneifel. Foto: Lions Club Vulkaneifel/Jörg Stadelhoff

Muyunzwe Die jungen Auszubildenden an der Schule APECAS in Muyunzwe (Ruanda), ca. 80 km südwestlich der Hauptstadt Kigali, freuen sich über ein besonderes Weihnachtsgeschenk des Lions Clubs Vulkaneifel: Rund 8000 Euro an Spendengeldern wurden überwiesen und sichern 26 jungen Menschen ein weiteres Jahr ihrer Berufsausbildung im Internat.

