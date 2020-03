Vereine : Lions Club und Gemeindeschwester plus verteilen 2000 Dosen

Foto: Andrea Becker Erfolgsmodell seit 2017: Lionsclub „ Mürlenbach –Bertrada“ und Gemeindeschwestern Plus etablieren die SOS Dose im Eifelkreis! 2000 Dosen sind verteilt! Das Projekt „Message in a Bottle“ (übers.: „Flaschenpost“ oder Information in der Flasche) wird als Lions‐Aktion in England und Irland von über 75 Clubs dieser internationalen Service‐Organisation durchgeführt. Bei über 5 Millionen verteilten Dosen hat es sich als ein Erfolgsmodell entpuppt und wurde 2014 mit einer ebenso großen Nachfrage vom Lions Club Hanau Schloss Philippsruhe, markenrechtlich geschützt, erstmals auch in Deutschland eingeführt. Tausende Dosen sind seither durch Lions Clubs in ganz Deutschland verbreitet worden. Der Lionsclub „Mürlenbach-Bertrada“ hat sich in den vergangenen Jahren mit einem Spendengelderaufkommen im fünfstelligen Bereich für die verschiedensten sozialen Einrichtungen in der Region eingesetzt 2017 erfolgte durch die Initiative der Fachkräfte aus dem Modellprojekt Gemeindeschwesterplus .die Adaptation für deren Einzugsgebiet im Eifelkreis. Im Rahmen eines Kooperationsprojekts zwischen dem Lions Club „Mürlenbach-Bertrada“, vertreten durch Andrea Becker, und den Fachkräfte aus dem Modellprojekt Gemeindeschwesterplus , wurden bis März 2020 nun schon 2000 SOS-DOSEN in der Signalfarbe „ Rot“ kostenlos an Senioren abgegeben. Der Lions Club Mürlenbach – Bertrada stellt den Fachkräften aus dem Modellprojekt Gemeindeschwesterplus die Dosen kostenlos zur Verfügung. Das Besondere am Eifeler SOS Dosen Modell ist die persönliche Beratung und Hilfestellung durch die Fachkräfte aus dem Modellprojekt Gemeindeschwesterplus. Ohne diesen Service verkümmern erfahrungsgemäß die Dosen in der Wohnung, der Fragebogen wird nicht oder unkorrekt ausgefüllt, viele Fragen bleiben offen oder aber die Dose wird zweckentfremdet. Ganz wichtig ist aber vor Allem, dass Senioren nicht allein gelassen werden, bei den existenziellen Fragen nach den persönlichen Angaben. Hier ist die Begleitung durch die Fachkräfte aus dem Modellprojekt Gemeindeschwesterplus sehr wertvoll. Informationen, aber auch Bedenken oder Ängste werden so, fachlich wie menschlich, aufgefangen. Darüber hinaus konnten aber auch oft weitergehende Hilfen nachhaltig organisiert werden. Die 11,5 cm hohe rote Dose bietet Platz für persönliche und medizinische Daten, aber auch Hinweise, wo in der Wohnung ein Krankenhauskoffer, ein Medikamentenplan, der Impfpass und eine Patientenverfügung zu finden sind. Die Dose bekommt dann ihren festen Platz im Kühlschrank. Durch Aufkleber erhalten die Rettungskräfte, aber auch Freunde und Verwandte den Hinweis, dass dort im Notfall ohne langes Suchen wie wichtigsten, oft lebensrettenden Informationen über den möglicherweise nicht ansprechbaren oder verwirrten Patienten aufbewahrt werden. Die Fachkräfte aus dem Modellprojekt Gemeindeschwester Plus entwickelten zusätzlich noch eine Notfallmappe, die in Kombination mit dem Datenblatt der SOS-Dose ausgefüllt wird und dann in der gepackten Krankenhaustasche bereit liegt, wenn Menschen per Krankenwagen oder privat eingeliefert werden müssen . Schnelle Information spart Zeit. Und Zeit rettet Leben. Hierzu gibt es immer wieder Rückmeldungen der DRK-Rettungswachen, die die SOS –Dose als wichtigen Beitrag für die Notfallversorgung und als gute Ergänzung zu einem Hausnotrufgerät sehen. Neu ist, dass man die SOS-Dose des Lionsclub Mürlenbach-Bertrada nun auch gegen eine Schutzgebühr in bestimmten Apotheken und bei einigen Ärzten kaufen kann. Mit jeder verkauften Dose wird eine weitere Dose finanziert, die dann kostenlos an ältere, alleinstehende Menschen durch die Fachkräfte aus dem Modellprojekt Gemeindeschwesterplus wieder verteilt werden kann. Informationen bei den: Fachkräften im Modellprojekt Gemeindeschwester plus Arzfeld und Prüm Edith Baur und Renate Humble 54595 Prüm, Kalvarienbergstr.1(Konvikt) Tel. 06551-1489555 info@gs-plus-prüm.de Fachkräfte im Modellprojekt Gemeindeschwester plus Bitburg Sabine Rodermann und Ulrike Beuttler, 54634 Bitburg, Erdorferstr. 17 , Tel. 06561-6020315. Foto: TV/Andrea Becker