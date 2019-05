Hilfe : Lions Club unterstützt Verein

MÜRLENBACH (red) Die sozialen Aktivitäten des Lions Clubs Mürlenbach-Bertrada sind vielfältig. Zur Finanzierung des umfangreichen Engagements gestalten die Mitglieder des Lions Clubs unter anderem jährlich einen Adventskalender und verkaufen diesen auf dem Dudeldorfer Weihnachtsmarkt und in Geschäften und Institutionen der Region. Der Erlös der jüngsten sozialen Aktionen (700 Euro) geht an den „Verein Hilfe für Kinder und Jugendliche bei Diabetes mellitus“ mit Sitz in Ingelheim, der Familien dort unterstützt, wo schnelle und unbürokratische Hilfe notwendig ist. Foto: tv/Ute Bulisch