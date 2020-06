Lions Club Vulkaneifel ruft Konzertreihe ins Leben : Ein besonderer Musiksommer trotzt Corona

Info

Weitere Konzerte der Lions Club Reihe in der Vulkaneifel gibt das Duo Jazzy am Freitag, 19. Juni, um 10.30 Uhr im St. Christophorus in Pelm sowie am Dienstag, 23. Juni, um 15 Uhr im St. Katharinenstift in Hillesheim. Am Freitag, 26. Juni, gastiert zudem um 15 Uhr Uli Nonn am Haus Kylltal in Jünkerath.

Spenden für die Konzertreihe sind willkommen und werden vom Förderverein des Lions Club Vulkaneifel auch per Überweisung angenommen unter dem Stichwort: Lions Musiksommer; Volksbank Eifel eG; IBAN: DE23 5866 0101 0007 9288 05)