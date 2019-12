Wettbewerb : Lions Club zeichnet Sieger der Adventskalender-Aktion aus

Daun (red) Für ihr weihnachtliches Bild, gestaltet für das Projekt Adventskalender des Lions Clubs „Mürlenbach-Bertrada“, erhielt Ann-Kathrin Lux, ehemalige Zehntklässlerin der Drei-Maare-Realschule plus Daun, den ersten Preis.

Überreicht wurde er von Christa Schulte Rentrop und Rosi Benger vom Lions Club, die den Malwettbewerb organisierten. Seit 2011 gibt es das Projekt des Kinderkalenders, bisher wurden über 80 000 Euro an Spenden aus dem Erlös verteilt. In diesem Jahr wird mit dem Erlös der Initiative die Diabetes Kinderhilfe, die Biker-Schutz-Organisation Mehrsi und das Eifeltierheim Altrich unter dem Motto „We serve“ unterstützt. Auf den zweiten und dritten Platz des Schulwettbewerbs kamen Lena Daniels und Mia Borsch (beide 8c). Der Adventskalender ist für 5 Euro im regionalen Handel und in der Gastronomie erhältlich. Das Foto zeigt Preisträgerin Ann-Kathrin Lux (Mitte) umringt von Kunstlehrerin Rebecca Rieger (links), Christa Schulte Rentrop und Rosi Benger sowie Rektor Thomas Follmann. Foto: Melanie Spindler