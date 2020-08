Soziales Engagement : Verein „Hand in Hand“ sucht Helfer

Lissendorf (red) Der Verein „Hand in Hand Kylltal“ braucht Hilfe, genauer gesagt braucht er Unterstützer für die steigende Nachfrage nach Hilfeleistungen. Der im Jahr 2016 in Lissendorf gegründete Verein unterstützt hilfsbedürftige Menschen im häuslichen Umfeld durch Angebote wie Fahrten zum Einkauf, Behördengänge oder Ärztbesuche, durch haushaltsnahe Betreuung (ohne Pflege) oder kleine Arbeiten in Haus oder Garten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zurzeit kann der Verein nicht alle Anfragen bedienen. „Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es für Hilfsbedürftige noch schwerer geworden, entsprechende Hilfe zu finden. Hier ist es eine besondere Aufgabe für unseren Verein, genügend geeignete Helfer zu finden“, sagt der erste Vorsitzende Rainer Reuter. Angebot und der Aufruf gelten auch für den Großraum Gerolstein.