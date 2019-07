Evakuierung bis 15 Uhr : Liveticker zur Bombenentschärfung in Gerolstein - 1000 Menschen verlassen ihre Wohnungen (Update/Fotos)

Gerolstein Nach dem Fund einer Fliegerbombe in Gerolstein laufen die Vorbereitungen für die Entschärfung des 125-Kilogramm-Blindgängers in der Straße Am Auweg. Die Bombe soll gegen 18.30 Uhr entschärft werden.

15.00 Uhr: Die letzten Anwohner verlassen den Evakuierungsraum im Kreis von 300 Metern rund um die gefundene Bombe. Alle Zugangsstrasse werden voraussichtlich bis 21 Uhr gesperrt bleiben.

14.55 Uhr: Die Evakuierung des Wohngebiets steht kurz bevor. Anwohner sollen spätestens um 15 Uhr Ihr Häuser und Wohnungen verlassen haben.

14.50 Uhr: Die Polizei meldet, dass die Sperren im 300-Meter-Radius stehen und dass gleich die Räumung des Gebietes ansteht.

14.30 Uhr: Bis 15 Uhr müssen alle Anwohner im Umkreis von 300 Metern um den Fundort ihre Häuser vorsorglich verlassen haben. Der Kampfmittelräumdienst plant, den Blindgänger um 18.30 Uhr zu entschärfen.

