Blaulicht : LKW-Fahrer gefährdet Schüler in Daun

Der Fahrer fährt bei Rot über eine Ampel und gefährdet dadurch einen Jugendlichen. Die Polizei sucht einen Zeugen.

Ein 14-Jähriger wollte am Donnerstag, 6. Mai, die Fußgängerampel in der Bitburger Straße in Daun gegen 14.10 Uhr überqueren. Er wartete ordnungsgemäß darauf, dass es Grün wurde, und ging in Richtung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums los.