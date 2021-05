Blaulicht : LKW-Fahrer überfährt rote Ampel und gefährdet 14-Jährigen

Daun Ein folgender Autofahrer sah den Vorfall und wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Ein rücksichtsloser LKW-Fahrer hat beim Überfahren einer roten Ampel in Daun einen 14-jährigen Jungen gefährdet. Der Jugendliche war am Donnerstag auf der Bitburger Straße in Richtung Geschwister-Scholl-Gymnasium unterwegs als er gegen 14.10 Uhr an der Fußgängerampel zunächst ordnungsgemäß auf das Grünlicht wartete und schließlich, als es erlaubt war, die Straße überquerte.