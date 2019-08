Brandbekämpfung : Wenn das Löschwasser mal knapp wird, sind die Bauern zur Stelle

Daun Dank der Unterstützung der Landwirte bei Flächenbrand-Einsätzen der Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindert werden. Verbandsgemeinde Daun wird nun nachrüsten.

Dienstag, kurz nach 18 Uhr: Auf einem Gelände bei Udler gerät eine Ballenpresse in Brand, auch ein Teil des Stoppelfelds, auf dem das landwirtschaftliche Gerät im Einsatz war, fängt Feuer. Die Feuerwehren aus Gillenfeld und Udler bekommen die Situation schnell unter Kontrolle – auch dank der Unterstützung eines Landwirts, der mit einem Wasserfass zum Einsatzort gekommen ist. Kein Einzelfall in jüngster Vergangenheit, wie Thomas Simonis, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Daun, berichtet: „Es ist echt Wahnsinn, wie sehr wir unterstützt worden sind. Dass ist Hilfsbereitschaft pur, da fragt keiner nach Geld, es wird einfach gemacht.“

Der Klimawandel und die damit verbundenen Dürreperioden stellen die Feuerwehren vor neue Herausforderungen. Mussten die Feuerwehren der VG in den vergangenen Jahren vermehrt bei Überschwemmungen ausrücken, häufen sich in diesem Sommer wegen der anhaltenden Trockenheit die Flächenbrände.

Dass zusätzliche Leute aber nicht erforderlich waren, weil letztlich genügend Wasser zur Brandbekämpfung zur Verfügung stand, sei eben auch der schnellen und unkomplizierten Hilfe von Landwirten aus dem näheren Umkreis des Brandorts zu verdanken, lobt der Wehrleiter: „Einer kam mit einem 22 000-Liter-Tank, einer mit einem 14 000-Liter-Tank, so konnte Schlimmeres verhindert werden konnte.“ Durch die große Menge an Löschwasser, die so zur Verfügung stand, habe der Flächenbrand effektiv bekämpft werden können. Zwei weitere Landwirte hätten das Feld umgegraben und so Brandschneisen geschaffen.