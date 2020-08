Verkehr : Gemeinsame Lösung für die Schülerbeförderung

Daun/Wallenborn/Salm Die Sperrung der Bundesstraße 257 hatte für Ärger gesorgt, weil Schulbusse nicht mehr nach Salm fuhren. Mit Beginn des neuen Schuljahrs soll das laut Kreisverwaltung Vulkaneifel nicht mehr vorkommen.

Die Konsequenz: Die Eltern mussten ihre Schulkinder früh morgens mit dem Auto ins benachbarte Weidenbach bringen, wo die Kinder dann in den Bus steigen konnten. Dadurch kamen sie aber zu spät in die Schule. Nun hat die Kreisverwaltung Vulkaneifel mitgeteilt, dass nach den Sommerferien ein Shuttleverkehr eingerichtet. Dieser verkehrt fünf Mal am Tag und bringt die Kinder aus Salm in zwei Fahrten am Vormittag von Salm nach Weidenbach und in drei Fahrten am Nachmittag wieder zurück. Die Kosten des zusätzlichen Transports, der durch den Wegfall der Buslinie zwischen Salm und Weidenbach aufgrund der Sperrung der B 257 notwendig geworden ist, werden zur Hälfte vom Kreis übernommen.