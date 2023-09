Seit Jahren ein Thema Lohnt sich die Reaktivierung der Eifelquerbahn? Das sagen Gutachter

Gut 18 Monate ist es her, da hatte der Dauner Bahnhof einen „großen Auftritt“: Viele Eisenbahnfans nutzen die Chance, dort nach fast zehn Jahren Pause (2012 hatten zuletzt die historischen Schienenbusse Station gemacht) wieder Züge in Aktion zu sehen. Anfang vergangenen Jahres ging es um die sogenannten Überführungsfahrten für Züge, die nach der Flut im Juli 2021 in Gerolstein liegengeblieben waren.