Mitten im Wald bei Duppach Lost Place in der Eifel: Das ist von der Adenauer-Villa noch übrig

Es ist fast 70 Jahre her, dass an dieser Stelle im Wald bei Duppach gebaut wurde. Hier im Kammerwald in der Eifel holt sich die Natur inzwischen zurück, was in den Jahren 1955/56 errichtet wurde. Ein ahnungsloser Besucher wird vor Ort keinen Hinweis darauf finden, welche Geschichte hinter dieser Ruine steckt. Vor allem erinnert nichts an den Mann, von dem dieses Haus seinen Namen hat. Ein Wochenendhaus für Konrad Adenauer hätte es werden sollen. Doch dann kam alles ganz anders, denn aus dem Bauprojekt wurde ein kleiner politischer Skandal.