Freizeit und Benefiz-Aktion : Zwei Eifeler und ein alter Volvo auf Charity-Tour

Nohn/Hoffeld Eine ganze Woche waren Carsten Faber und Andreas Seifen aus Nohn und Hoffeld in Deutschland mit einem 20 Jahre alten Volvo unterwegs und haben Spenden gesammelt. Inzwischen haben sie dem Kinder- und Jugendhospiz Koblenz ein beachtliche Spende übergeben.

Die große emotionale Belohnung kam erst ganz zum Schluss. Einige Wochen, nachdem Carsten Faber und Andreas Seifen aus der nördlichen Vulkaneifel mit einem selbst aufgebauten und für 500 Euro erstandenen, mehr als 20 Jahre alten Volvo V40 quer durch Deutschland getingelt sind, haben die beiden Freunde aus Nohn und Hoffeld nun den Lohn ihrer Bemühungen einheimsen können. Und diejenigen, für die sie unterwegs waren, natürlich auch: ein Kinder- und Jugendhospiz in Koblenz.

Eine ganze Woche lang waren Carsten und Andreas, die sich seit ihrer Kindheit kennen und zusammen die Schule absolviert haben, Anfang Juni mit Start und Ziel in Berchtesgaden quer durch Deutschland unterwegs.

In mühevoller Kleinarbeit hatten die beiden Freunde, dieses Fahrzeug bei miesen äußeren Bedingungen im Winter „vor der Haustür“ gerichtet und waren dann im Juni in Richtung Oberbayern aufgebrochen. Zuvor aber mussten diverse Reparaturen erledigt werden, ein „Dachkorb Marke Eigenbau“ wurde angebracht, dazu ein CB-Funkgerät und zusätzliche Beleuchtungen. Außerdem, des Spaßes wegen, Außenspiegel in Carbon-Optik, Racing-Lackierung und ein „Wackeldackel“.