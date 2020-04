Mobilfunk : LTE-Ausbau in der Vulkaneifel geht voran

Vulkaneifel (red) Vodafone versorgt in seinem Mobilfunknetz weitere 5000 Einwohner und Gäste im Kreis Vulkaneifel mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE.

Dazu hat Vodafone zwei LTE-Stationen in Birresborn und Lissendorf in Betrieb genommen. Die LTE-Technik ermöglicht Handygespräche in guter Qualität und Breitbandinternet für unterwegs. Es ermöglicht zum Beispiel das schnelle Runterladen von HD-Filmen und den Genuss von Musikvideos in Top-Qualität sowie großer Kultur- und Sportereignisse auch unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet in HD-Qualität. LTE ist zudem für viele Haushalte in der Region jetzt eine echte Festnetz-Alternative zu kupferbasierten DSL-Leitungen.