Finanzierung wird erst in einigen Jahren geklärt

Daun/Adenau/Berlin Politiker wollen nicht spekulieren, ob das große finanzielle Engagement wegen der Corona-Krise Auswirkungen auf das Verkehrsprojekt in der Eifel haben könnte.

Man hatte sich schon daran gewöhnt, an die fetten Jahre, in denen dank brummender Wirtschaft ein Steuereinnahmen-Rekord nach dem anderen verzeichnet wurde. Aber mit Corona sieht die Welt plötzlich ganz anders aus, die „schwarze Null“ ist Geschichte, mit milliardenschweren Notpaketen wollen Bund und Länder Virus-Krise Firmen und Jobs schützen.

Der kommunalen Arbeitsgemeinschaft „Pro Lückenschluss A1“ gehören die Bürgermeister der Gemeinde Blankenheim (Nordrhein-Westfalen) und der rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinden Adenau, Daun, Gerolstein, Kelberg, Ulmen, Prüm und Wittlich-Land an.

Beispiel A-1-Lückenschluss: In den vergangenen Jahren war allenthalben zu hören, dass, wenn Baurecht geschaffen sei, stünden die erforderlichen mehreren Hundert Millionen zur Verfügung. Der Eifeler CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder will nicht spekulieren, ob die Realisierung des von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gemeinsam geplanten Projekts betroffen sein könnte.

„Seriös kann doch derzeit niemand abschätzen, was die Corona-Krise an wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen letztlich haben wird“, sagt der aus Birresborn stammende Politiker. Ganz schwarz sieht er allerdings nicht: „Wenn der Bund nach der Krise ein Konjunkturprogramm auflegt, könnten darin auch große Verkehrsprojekte aufgenommen werden.“

Bis der A-1-Lückenschluss zwischen der Anschlussstelle (AS) Kelberg und Tondorf aber vollzogen sein wird, haben die Straßenbehörden in den Bundesländern noch etliche Verfahrensschritte abzuarbeiten. „Bis es zur Frage der Finanzierung kommt, ist noch einiges zu tun“, sagt der Vorsitzende der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Pro Lückenschluss A1 und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau, Guido Nisius.

Er sieht als seine vordringliche Aufgabe darin, „in diesem langwierigen Verfahren am Ball zu bleiben und immer wieder nachzufragen, wie der Stand der Dinge ist.“ So hat er sich bei den Planungsbehörden vor Kurzem nach dem aktuellen Sachstand erkundigt.

Die Regionalniederlassung Ville-Eifel des für den nördlichen sowie mittleren Streckenabschnitt zuständigen Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen hat ihm mitgeteilt, dass im Planfeststellungsverfahren für den nördlichen Streckenabschnitt Lommersdorf bis Tondorf aktuell das sogenannte Deckblatt (in dem Planänderungen eingearbeitet werden) überarbeitet wird, was bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll.

Die Überarbeitung war wegen Änderungen sowohl in der technischen Planung als auch im naturschutzfachlichen Bereich notwendig geworden. Als nächstes werden die Unterlagen der Bezirksregierung Köln zur Terminierung der Offenlage vorgelegt.

Die technische Vorplanung des mittleren Streckenabschnitts Adenau bis Lommersdorf ist laut NRW-Landesbetrieb erfolgt und befindet sich in der Prüfung. Darauf basierend soll ein Ingenieurbüro in diesem Jahr mit einer detaillierteren Entwurfsplanung der optimierten Trasse beginnen. „Optimiert“ bedeutet: Die Streckenführung soll einen Bogen um das geschützte Haselhuhn machen.

Außerdem ist ein knapp 600 Meter langer Tunnel geplant, damit ein großes Waldgebiet oberhalb des Ahrtals weniger durchschnitten wird. Das Risiko, im Fall von Klagen vor Gericht zu verlieren, sei so auf ein Minimum reduziert, heißt es aus dem Nachbar-Bundesland. Die Entwurfsplanung soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

Für den Streckenabschnitt Kelberg bis Adenau erklärte der zuständige Landesbetrieb Mobilität Trier, dass 54 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und Naturschutzverbänden sowie 271 Einwände von Privaten gegen die aktuelle Planung eingegangen seien. Deren Bearbeitung solle bald abgeschlossen sein und das Ergebnis an die Planfeststellungsbehörde in Koblenz übergeben werden. Es folgen ein Erörterungstermin und eine Diskussion mit den Einwendern. An dem vom rheinland-pfälzischen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) vorgegebenen Ziel, 2021 Baurecht zu erreichen, werde festgehalten.