„Uns schützt niemand“ – Anwohner sind wütend Warum rund 250 Menschen aus der Vulkaneifel für den Lückenschluss der A1 demonstrieren

Die Argumente für und wider den Lückenschluss der A1 sind längst ausgetauscht. Jahrzehntelang standen für die eine Seite die wirtschaftliche Entwicklung der Region, für die andere der Umwelt- und Naturschutz im Vordergrund. Vergessen habe man dabei jedoch die Menschen, die unter der enormen Verkehrsbelastung in ihren Dörfern leiden, sagen die Anwohner und appellieren am Samstag an die politischen Entscheidungsträger, die Autobahn endlich fertig zu bauen.