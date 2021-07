Corona : Lüftungsanlagen: Verbandsgemeinden eher reserviert

Daun/Gerolstein/Kelberg Neben den kreiseigenen Schulen, gibt es Schulen, wie Grund- und Realschulen plus, die von Kindern unter zwölf Jahren besucht werden und die in Trägerschaft der Verbandsgemeinden stehen. Auch für die Kitas zeichnen diese verantwortlich.

VG Kelberg: In der VG Kelberg gibt es in der Grundschule in Uersfeld fünf Grundschulklassen sowie in der Grund- und Realschule in Kelberg neun Grundschul- und vier Realschulklassen mit Kindern unter zwölf jahren. Macht zusammen 18 Klassen sowie weitere Fachräume. Hinzu kommen fünf Gruppen im Kindergarten in Uersfeld. Laut Willi Schmitz von der VG-Verwaltung hat der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, „Finanzierungs- und technische Umsetzungsmöglichkeiten zur Nachrüstung von raumlufttechnischen Anlagen in den Schulen zu prüfen. Diese Prüfungen laufen zurzeit noch.“

VG Gerolstein: In Trägerschaft der VG Gerolstein gibt es 70 Klassen in zehn Schulen (sieben Grundschulen, eine Realschule plus sowie zwei Grund- und Realschulen plus), die von Kindern unter zwölf Jahren besucht werden. Hinzu kommen Fachräume für diese Schüler. Zudem befinden sich 37 Kitagruppen in kommunaler Trägerschaft und 21 Kitagruppen in freier Trägerschaft in der VG. Zur Diskussion um Lüftungsanlagen sagt Bürgermeister Hans Peter Böffgen: „Wir sind – in Anlehnung an die Empfehlung der Robert-Koch-Instituts – weiterhin der Auffassung, dass regelmäßiges Stoßlüften das beste Mittel ist, um in den Schulen die Übertragung von SARS-CoV-2 durch die Atemluft zu vermeiden. In einzelnen Klassen, in denen eine Fensterlüftung nicht möglich ist, setzen wir bei Bedarf mobile Lüftungsgeräte ein. In Schulen, in denen in den nächsten Jahren ohnehin eine Generalsanierung ansteht (Grundschule Birresborn, Grund- und Realschule plus Gerolstein), werden wir prüfen, ob der Einbau stationärer Lüftungsanlagen sinnvoll und finanzierbar ist.“