Dunkle Weihnacht Heiligabend 1944: Neue Erkenntnisse zum Luftangriff auf Jünkerath

Nach der Entdeckung eines Flugzeugwracks in Belgien sind weitere Details zum Luftangriff auf Jünkerath am Heiligabend 1944 aufgetaucht. Der Pilot Charles J. Loring war an Bord des Jagdbombers, der bei dem Einsatz von einer am Bahnhof stationierten Flak getroffen wurde.

Foto: privat/Privat