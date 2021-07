Veranstaltung : Arena steht, Triathleten können kommen

Schalkenmehren (mh) Die wochenlangen Vorbereitungen und Aufbauarbeiten samt Präparierung der Schwimm-, Rad- und Laufstrecke im sowie rund ums Schalkenmehrener Maar sind fertig, die Sportler können kommen zum Vulkancross-Triathlon samt Deutscher und Rheinland-Pfalz-Meisterschaft.

Dafür hat das große Team der Ehrenamtler um Lothar Kaspers (mitte) in unzähligen Stunden ihrer Freizeit gesorgt und sich nun zum Abschlussfoto auf dem Turm postiert, über den jeder teilnemer laufen muss. Viele der Sportler sind bereits da und haben in den Hotels und Gästezimmern von Schalkenmehren Quartier bezogen. Am heutigen Samstag ab 11 Uhr gehts los, die beiden Hauptrennen starten um 14 Uhr. Foto: Mario Hübner