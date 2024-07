Gastronomie Das Maarcafé in Daun öffnet bald wieder

Daun-Gemünden · Mitten in der Terrassensaison war auf einmal das Café-Restaurant Kulimaarik am Gemündener Maar in Daun geschlossen. Die gute Nachricht: Es öffnet unter neuer Leitung schon bald wieder.

25.07.2024 , 07:54 Uhr

