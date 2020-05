Sport : Maare-Mosel-Lauf fällt dieses Jahr aus

Vulkaneifel (red) Der Maare-Mosel-Lauf, der dieses Jahr am 29. August stattfinden sollte, ist wegen der Richtlinien zur Corona-Eindämmung abgesagt. Das teilte die GesundLand Vulkaneifel GmbH, Veranstalter des Laufevents, mit.

Jährlich findet der Maare-Mosel-Lauf am letzten Samstag im August rund um Daun, Gillenfeld und Schalkenmehren statt. Das größte Laufevent der Region lockt regelmäßig über 1000 Sportler in die Vulkaneifel, die sich beim Halbmarathon, beim Zehn- und Sechskilometerlauf messen. Der 23. Maare-Mosel-Lauf wird am 28. August 2021 ausgetragen.