Hart gesotten Bei 4,6 Grad Wassertemperatur: Die Dauner Maarschwimmer eröffnen die Badesaison (Fotos)

Während das offizielle Neujahrsschwimmen im Gemündener Maar in Daun 2024 erst am 7. Januar ist, (traditionell am ersten Sonntag im neuen Jahr) nimmt es ein hart gesottenes Trio aus Daun wortwörtlich mit dem Begriff: An Neujahr um 16 Uhr haben sich Melanie Weiler (50), Monika Wagner (53) und Otmar Kerpen (58) getroffen, um mit einem erfrischenden Bad im Maar das neue Jahr zu begrüßen. Wohlgemerkt: Bei 5 Grad Außen- und ebenfalls sehr, sehr kühler Wassertemperatur! Wie kalt das Wasser wirklich ist, wird sich gleich zeigen. Denn bevor es losgeht, taucht Otmar Kerpen den Sensor des kleinen gelben Thermometers ins Wasser, das er immer dabei hat. Seine beiden Mitstreiterinnen warten gebannt auf das Ergebnis. Otmar sagt: 4,6 Grad.“ „Oh, das ist ja richtig kalt. Hätte ich nicht gedacht“, stellt Monika fest. Abhalten vom Badeerlebnis wird das die Drei aber nicht.