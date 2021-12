Heimat : Ist in der mächtigen Vulkankuppe ein Burgkeller verborgen?

Walsdorf-Zilsdorf Der Arensberg oder auch Arnulfusberg bei Zilsdorf (Landkreis Vulkaneifel) ist viele Millionen Jahre alt. Der Abbau von Basaltgestein hat ihn verändert.

Heute gelangt man durch einen Stollen in einen riesigen Felsenkessel, geschaffen durch den Abbau des Basaltgesteins. Daher ist der Berg nun deutlich kleiner als früher. Heute bietet sich im alten Steinbruch ein be­eindruckender Blick in das Innere eines erloschenen Vulkans. Inter­essant dabei die typischen vulkanischen Säulenformen und glitzernde Minerale an vielen Abbaustellen. Am Grund des Kraters lässt sich ein Labyrinth aus Basaltbrocken durch­schreiten oder an den Felswänden nistenden Greifvögeln zuschauen.