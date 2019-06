Man kann sagen: Matthias Stein hat in seinen 21 Jahren als Stadtbürgermeister einiges gestemmt und die Entwicklung Hillesheims nachhaltig positiv beeinflusst – allen voran sind der Kauf und die Wiederbelebung des Hotels Augustiner-Kloster zu nennen. Ständiger Begleiter des Stadtbürgermeisters bei den von ihm geleiteten Sitzungen: das Glöckchen, mit dem er gerne mal zur Ordnung rief. Bei der Jahresabschlusssitzung 2018, als er seinen Rückzug erklärte, brauchte er sie aber nicht, dafür ein Taschentuch. Foto: hübner mario

Hillesheim Ein Rückblick auf das Wirken des langjährigen und nun scheidenden Stadtbürgermeister.

Matthias Stein (76), Hillesheims langjähriger und nun scheidender Stadtbürgermeister, hat noch mal den alten Stadtrat sowie treue Weggefährten zum Beisammensein eingeladen – in der Alten Schreinerei bei leckerem Buffet aus der Küche des Hotels Augustinerkloster. Und das hat gut gepasst, denn: Die Alten Schreinerei sowie das Hotel stehen symbolisch für das Wirken von Matthias Stein in den vergangenen 21 Jahren an der Spitze der Stadt Hillesheim.