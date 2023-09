Stipendium hilft Warum Maike Hutsch unbedingt Ärztin in der Vulkaneifel werden will

Für die 25-jährige Maike Hutsch ist schon lange klar, dass sie ihren Beruf und wohl auch ihre Berufung in der medizinischen Hilfe für andere sieht. Derzeit studiert sie im vierten Semester Humanmedizin in Mainz und hat zugleich eine Teilzeitstelle als Notfallsanitäterin im Kreis Heinsberg. Bereits nach dem Abi am Hermann-Josef-Kolleg in Steinfeld bei Kall ließ sie sich als Rettungssanitäterin ausbilden.