KUNST : Malgruppe stellt aus

Daun (red) In ihrer Frühjahrsausstellung in der Kundengalerie der Kreissparkasse Vulkaneifel in Daun stellen die Hobby-Künstler der Malgruppe „Magma“ bis 7. Juni ihre Werke der Öffentlichkeit vor. Magma, einzigartig wie jeder geschmolzene Steinbrocken aus dem Inneren des Vulkans – ebenso sind die Werke der gleichnamigen Malgruppe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken