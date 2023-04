Steile Felsen, wankende Brücke Adrenalinkick und Abenteuer: Deshalb hinterlässt eine Tour auf dem Manderscheider Burgenklettersteig bleibenden Eindruck (Fotos)

Als Wander- und Mountainbikeparadies ist die Vulkaneifel seit vielen Jahren weit über die Region hinaus bekannt. Seit vergangenem Sommer ist ein weiteres touristisches Highlight hinzugekommen: der Manderscheider Burgenklettersteig. Auf dem wird in diesem Frühjahr die erste komplette Saison eingeläutet. Versprochen werden alpiner Charakter, ein besonderes Sport- und Landschaftserlebnis, Grenzerfahrung. An einem Übungsfelsen sowie auf drei Routen mit Schwierigkeitsgraden von leicht (A/B: blau) über anspruchsvoll (C: rot) bis sehr schwer (D: schwarz), bekommen die Kletterer alpines Feeling. Vom tief eingeschnittenen Tal der Lieser bis hoch zu den beiden Manderscheider Burgen ziehen sich die zum Teil steil nach oben führenden Kletterrouten, die mit Wanderwegen verbunden sind. TV-Redakteur Mario Hübner (54) hat sich in den Fels gewagt.