Feuerwehr : Führungsduo der Kreis-Feuerwehr in Daun tritt eine weitere Amtszeit an

Führungsduo der Kreis-Feuerwehr in Daun tritt eine weitere Amtszeit an

Daun Bewährtes Führungsduo tritt weitere Amtszeit an: Manfred Hommes und René Schäfer leiten die Kreisstadt-Feuerwehr.

(red/sts) Das Ergebnis zur Wahl der Wehrführung der Feuerwehr Daun war eindeutig und eine deutliche Bestätigung der Arbeit für die aktuelle Führungsspitze: Seit nun zehn Jahren lenken Wehrführer Manfred Hommes und sein Stellvertreter René Schäfer die Geschicke der Kreisstadt-Wehr. Ihr gehören 60 aktive Wehrleute an, davon vier Frauen.

Die Feuerwehr Daun rückt jährlich etwa 100 Mal zu Einsätzen aus. Weitere 100 bis 150 Mal im Jahr wird die Feuerwehreinsatzentrale (FEZ) im Feuerwehrhaus in Daun von Mitgliedern der Dauner Wehr besetzt.

Manfred Hommes und René Schäfer war in ihrer Amtszeit der Fortschritt in der modernen Ausrüstung genauso wichtig wie die Ausbildung der Mannschaft, die diese Technik bedient. Dadurch sei es ihnen gelungen, die Feuerwehr Daun zu einer schlagkräftigen Truppe zu formen, die jederzeit auch weit über die Stadtgrenzen hinaus Hilfe leisten könne, egal wie kompliziert die Einsatzsituation erscheine, heißt es in einer Pressemitteilung der Wehr.