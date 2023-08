Sicherheit Neue Leitung für Polizeiwache Gerolstein berufen

Thomas trat 2006 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz ein. Nach Abschluss des Studiums an der Hochschule der Polizei, ging er zunächst zur Bereitschafspolizei Mainz, anschließend zu verschiedenen Dienststellen im Polizeipräsidium Koblenz und war auch als Einsatztrainer bei der Landespolizeischule tätig. Seit 2017 gehört der 35-jährige Familienvater dem Polizeipräsidium Trier an. Erste Führungsverantwortung übernahm Thomas im Mai 2018 als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der PI Prüm. Seit 2019 ist er dort Leiter einer Dienstgruppe.