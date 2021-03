Gesundheit : Ultraschall-Diagnostik in Daun wird modernisiert

Daun Maria-Hilf-Krankenhaus Daun profitiert von 600 000-Euro-Spende.

(red/sts) Ultraschalluntersuchungen stellen einen wesentlichen Grundbaustein der Basisdiagnostik in Krankenhäusern und Arztpraxen dar. Daher ist es von größter Bedeutung, in diesem Bereich auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Maria-Hilf-Krankenhauses Daun. Dabei wird die Klinik von der Lepper-Stiftung, die ihren Sitz in der Kreisstadt hat, mit 600 000 Euro unterstützt. Sie fördert die Anschaffung neuer und die Modernisierung vorhandener Ultraschallgeräte.