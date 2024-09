Interview Maria Surges Warum Archäologie eine Wissenschaft mit Zukunft ist

Interview · Für ihr Engagement hat die Vorsitzende des Fördervereins Archäologie Duppach das Landesverdienstkreuz erhalten. Warum sie sich so vehement für das römische Erbe in der Vulkaneifel einsetzt und die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger so schwierig ist.

26.09.2024 , 07:40 Uhr

Link zur Paywall Maria Surges erhält Landesverdienstmedaille 37 Bilder Foto: Archäologischer Förderverein Duppach e.V. mit Freigabe für Volksfreund/Clara Zins-Grohé

Von Clara Zins-Grohe