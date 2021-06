Gesundheit : Krankenhäuser werden für Besucher wieder geöffnet

Gerolstein/Bitburg Die Marienhaus-Gruppe hat für ihre Krankenhäuser die Besucherregelung den neuen Vorgaben der Landesregierungen angepasst. Ab sofort sind also auch in Gerolstein und in Bitburg wieder Besuche von Patienten möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Grundsätzlich gelte: Wer nicht vollständig geimpft oder genesen sei, muss vor dem Besuch einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen.Alle Besucher müssen sich außerdem registrieren. Um den Ablauf so einfach wie möglich zu handhaben, wird die Marienhaus-Gruppe hierfür eine kostenfreie und datenschutzrechtlich geprüfte App nutzen.