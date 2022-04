Meinung : Selbst verschuldete Verkehrsmisere

Foto: TV/Schramm, Johannes

Wer nicht will, der hat schon – und zwar den Salat in Form von täglich weit über 10.000 Autos und Hunderten von Lastwagen in der Kölner und Koblenzer Straße in Hillesheim. Obwohl sich die große Mehrheit der Bürger und mittlerweile auch des Stadtrates eine Ortsumgehung wünschen, wird es diese in absehbarer Zukunft nicht geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken