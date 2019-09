Kommunalpolitik : Mehr als nur aus Pflichtgefühl

Immerath Marion Divossen ist neue Ortsbürgermeisterin von Immerath. Sie wurde vom Gemeinderat gewählt und startet als Quereinsteigerin.

Die Vorzüge ihrer Wahlheimat vermittelt sie nun den Gästen ihrer Ferienwohnungen, die mit insgesamt 54 Betten zum Fulltimejob geworden sind. „Auf die Weise hole ich die Welt zu mir“, so Divossen. Dabei war sie mit der Firma Andalusien-Express, die sie bis März gemeinsam mit ihrem Ehemann führte, viele Jahre auch selbst oft in der Welt unterwegs, zumindest in der iberischen, um Öle, Früchte und andere spanische Leckereien in die Eifel zu importieren.