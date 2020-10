Straßenbauarbeiten : B 51 wird am Wochenende zum Teil gesperrt

Stadtkyll/Olzheim (red) Die Fahrbahn wird markiert. Und deshalb muss die Bundesstraße 51 bei Olzheim am Wochenende von Samstag, 17., bis einschließlich Sonntag, 18. Oktober, gesperrt werden. Das teilt der Landesbetrieb Gerolstein (LBM) mit.

Der Bereich, der gesperrt werden muss, liegt zwischen Olzheim und der Einmündung der B 51. Der Verkehr aus Richtung Trier in Richtung Köln wird ab Olzheim über die Umleitungsstrecke L 23 – Halbe Meile über die B 265 in Richtung Losheim und die B 421nach Hallschlag und Kronenburg bis zur dortigen Anschlussstelle der B 51 umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Köln in Richtung Trier wird an der Baustelle vorbeigeführt. Fahrer müssen wegen mit Verkehrsbehinderungen rechnen.